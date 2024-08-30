تداول بضائع وحاويات 35 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35,561 طنًا، تشمل 10,930 طنًا من اليوريا، 2,323 طنًا من الرمل، 12,495 طنًا من الكلينكر، و9,813 طنًا من البضائع المتنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97,723 طنًا، تشمل 32,254 طنًا من القمح، 53,800 طنًا من الذرة، 3,469 طنًا من الحديد، 3,250 طنًا من الأبلكاش، 3,638 طنًا من البضائع المتنوعة، و4,129 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي 1,313 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 94,067 طنًا، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص في المخازن 172,211 طنًا. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2,443 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5,758 شاحنة.