أنغام تحيي حفلا غنائيا بالمنارة 25 أكتوبر

تحيي الفنانة أنغام، حفلا غنائيا، الجمعة 25 أكتوبر المقبل، بمركز المنارة.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عدد من أغنياتها الشهيرة، بالإضافة لأغنيات أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدًا"، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأحيت أنغام مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي.

وفازت أنغام مؤخرًا بجائزة أفضل مطربة عربية بمهرجان الفضائيات لعام 2019.

وحقق ألبوم أنغام "حالة خاصة جدًا" نجاحا كبيرا، والذي طرحته في فبراير الماضي مع شركة روتانا، ويضم 14 أغنية هى (حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الأخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا).