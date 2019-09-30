 وصول جثمان جاك شيراك إلى كنيسة سان سولبيس بباريس - بوابة الشروق
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وصول جثمان جاك شيراك إلى كنيسة سان سولبيس بباريس

باريس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:53 م

وصل جثمان الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، إلى كنيسة "سان سولبيس" في باريس، حيث تقام اليوم الاثنين مراسم جنازته.

وانحنى رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، أمام تابوت شيراك، الملفوف بالعلم الفرنسي، قبل أن يتم نقله من القاعة الموجودة خارج الكنيسة، حيث تلقى تحية حشد كبير من المواطنين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، قد وصلا قبل قليل واستقبلا كلود ابنة شيراك، وآخرين مشاركين في الجنازة.

وكان من بين الحضور أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، والرؤساء الفرنسيون السابقون فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان /93 عاما/.

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