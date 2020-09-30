 بايدن يسخر من ترامب بسبب تصريحاته عن حقن مرضى كورونا بمواد مطهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يسخر من ترامب بسبب تصريحاته عن حقن مرضى كورونا بمواد مطهرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 4:11 ص

هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لافتراضه أن المواد المطهرة يمكن أن تساعد في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقال بايدن ساخرا من تصريحات سابقة لترامب: "ربما يمكنك حقن بعض المطهرات في ذراعك وهذا كفيل بالأمر".

وأضاف بايدن في أول مناظرة تليفزيونية مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين ثان/نوفمبر القادم : "لقد مات كثير من الأشخاص".

واختلف ترامب وبايدن بشأن الموعد الذي سيكون فيه اللقاح جاهزا ، حيث قال ترامب إنه قد يستغرق أسابيع ، بينما قال بايدن إنه لن يكون جاهزا حتى منتصف العام المقبل.

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