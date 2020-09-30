كردستان العراق: الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل أطلقت من مناطق تخضع لقوات الحشد الشعبي

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق مساء اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي قد أطلقت من منطقة تخضع لقوات الحشد الشعبي شرقي الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقالت الوزارة في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إنه "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم أطلقت ستة صواريخ باتجاه مطار أربيل الدولي ومن حسن الحظ لم تسفر الصواريخ عن أية أضرار تذكر".

وأشار البيان إلى أن "الصواريخ قد أطلقت من منطقة برطلة في منطفة تقع ببن قريتي الشيخ أمير وترجلة /20كم شرقي الموصل/ والتي تخضع لسيطرة اللواء/ 30 التابع لقوات الحشد الشعبي".

ويرأس اللواء المذكور المدعو وعد القدو المدرج على القائمة الأمريكية للعقوبات المالية للمسؤولين العراقيين التي صدرت العام قبل الماضي.

ويصف البيان القصف الصاروخي بهجمات إرهابية جبانة ويعلن استعداد إقليم كردستان للرد عليها ويطالب البيان الحكومة العراقية الاتحادية اتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا.

كانت مصادر رسمية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أفادت بسقوط ثلاثة صواريخ على أطراف المدينة بالقرب من مواقع قوات التحالف الدولي ومطار أربيل دون الإعلان عن الأضرار.