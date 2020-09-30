خيتافي وفالنسيا يتقاسمان صدارة الدوري الإسباني

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اقتسم فريقا خيتافي وفالنسيا صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت بعد فوز الأول على ضيفه ريال بيتيس 3/صفر وفوز فالنسيا على مضيفه ريال سوسيداد 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة.

الفوز رفع رصيد خيتافي وفالنسيا إلى سبع نقاط في الصدارة لكن خيتافي خاض ثلاث مباريات مقابل أربع مباريات لفالنسيا ويأتي ريال بيتيس وغرناطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، ويحل ريال سوسيداد في المركز الخامس بخمس نقاط.

وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، سجل انخل لويس رودريجيز الهدفين الأول والثالث لخيتافي في الدقيقتين 13 و39 وتكفل مارك كوكورييا بالهدف الثالث في الدقيقة 42.

وأنهى بيتيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عيسى ماندي في الدقيقة 83.

وعلى ملعب انويتا يدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز لمهاجم منتخب أوروجواي، ماكسيميليانو جوميز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 75.