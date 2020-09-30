الفلبين: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 311 ألفا و694 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 311 ألفا و694 حالة، وذلك عقب تسجيل 2426 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 آلاف و504 حالات، وذلك عقب تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.