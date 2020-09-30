محافظ الشرقية: رفع 30 طن قمامة ومخلفات بمدينة ههيا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة تكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن رئاسة مركز ومدينة ههيا، برئاسة الدكتورة سحر لطفي، رئيسة المدينة، نفذت عملية رفع القمامة وتفريغ الصناديق، حيث خرجت جميع معدات الحملة الميكانيكية بالوردية الصباحية وعمال قسم تحسين البيئة وتم رفع نحو 30 طن قمامة ونقلها إلى المقلب العمومي للمدينة.