 مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع - بوابة الشروق
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مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:05 ص

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن نتائج الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، ستعلن بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال القاضي جليل عدنان خلف، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للصحفيين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات تتحد بعدد الذين سيدلون بأصواتهم يوم الاقتراع.

وأوضح أنه يحق لأكثر من 21 مليون عراقي، تم تسجيلهم وتسلموا بطاقات الناخبين، التصويت بهذه الانتخابات، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها بعد الساعة السادسة مساء يوم الاقتراع، ولايوجد أي تمديد لوقت التصويت.

وذكر أيضا أن مفوضية الانتخابات أبعدت 20 مرشحا من خوض الانتخابات وستحجب أصواتهم بسبب حصول مخالفات وخلل في وثائقهم الرسمية ويحق لهم الطعن أمام القضاء العراقي.


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