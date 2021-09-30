 انهيارات أرضية وفيضانات تقتل أربعة أشخاص في إقليم سومطرة الإندونيسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انهيارات أرضية وفيضانات تقتل أربعة أشخاص في إقليم سومطرة الإندونيسي

د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:05 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:05 ص

قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الخميس إن انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، قتلت أربعة أشخاص وجرحت خمسة آخرين في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن مياه الفيضانات غمرت أكثر من 300 منزل و80 هكتارا من الأراضى الزراعية حتى ارتفاع مترين في منطقة بادانج باريامان.

وأضافت أن العواصف أطاحت أيضا بما لا يقل عن 12 منزلا وألحقت أضرارا بالمتاجر في المنطقة.

وقال أندي بوترا، المسؤول بالحكومة المحلية إن عمال الإنقاذ مازالوا يقومون بإجلاء السكان المحليين المتضررين إلى مواقع أكثر أمنا اليوم وسط استمرار هطول الأمطار.

وقال: "نستخدم معدات تقليدية مثل المعاول وعربات الجر لإزالة الأنقاض لأنه لا توجد آلالات ثقيلة" .

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.


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