إثيوبيا تطرد 7 من موظفي الأمم المتحدة وتتهمهم بالتدخل في شؤونها

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، عن طرد 7 أشخاص يعملون في مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية في إثيوبيا للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرة إلى وجوب مغادرتهم أراضي إثيوبيا في غضون الـ72 ساعة المقبلة، وفقًا للرسائل التي أرسلت لهم.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أسماء الأشخاص وهم ممثل اليونيسف في إثيوبيا أديل خضر، ورئيس فريق الرصد والإبلاغ والدعوة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سوني أونيغبولا، ومستشار السلام والتنمية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية Kwesi Sansculotte، ونائب رئيس المكتب سعيد محمود حرسي، ونائب منسق المكتب جرانت لييتي، والقائم بأعمال نائب منسق المكتب غادة الطاهر مضوي، ورئيس المكتب مارسي فيغودا.