المبعوث الأمريكي لليمن: أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تمديد الهدنة

أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج أن أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هي تمديد الهدنة في اليمن، داعيا الحوثيين للتخلي عن المطالب غير الواقعية.

وقال ليندركينج - خلال المؤتمر السنوي الأول لمركز واشنطن للدراسات اليمنية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن الهدنة ليست كل شيء وهي تعد الخطوة الأولى ومن المهم أن تستمر وتتوسع لأنها أتت بفوائد كثيرة للشعب اليمني".

وأضاف أن المجتمع الدولي ملتزم بشدة الآن بتجديد الهدنة ويتعين علينا اغتنام تلك الفرصة.. ولن نتسامح مع العودة للحرب، مؤكدا أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب من أطراف النزاع إيجاد أرضية مشتركة للحوار.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك أن الحكومة نفذت التزاماتها التي تنص عليها الهدنة.. مشيرا إلى وجود دعم دولي واسع لتمديد الهدنة.