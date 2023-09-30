لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان مؤكدة وقوف لبنان مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، عن "إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في جمهورية باكستان الإسلامية وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى".

وأكدت الوزارة "وقوف الجمهورية اللبنانية مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهة الإرهاب واستنكارها كل اشكال العنف التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وتقدمت الوزارة بـ"أحر التعازي والمواساة لباكستان الصديقة رئيسا وحكومة وشعباً ولاسر الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكان قتل وأصيب العشرات أمس الجمعة في تفجيرين في باكستان استهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف في إقليم بلوشستان واستهدف التفجير الثاني مسجداً في إقليم خيبر بختونخواه.