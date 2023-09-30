اتهام مشتبه به في قضية قتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996

بعد مضى قرابة 27 عاما ، وجهت السلطات القضائية الأمريكية الاتهام إلى رجل أقر منذ أمد طويل بأنه كان في السيارة التي توقفت إلى جانب السيارة التي استقلها مغنى الراب توباك شاكور في الليلة التي قتل فيها المغنى بالرصاص في لاس فيجاس، بارتكاب جريمة القتل التي وقعت في 1996، حسبما أفاد ممثلو الادعاء.

وذكرت السلطات أنها اجتجزت دوين "كيف دي" ديفيز - 60 عاما أمس الجمعة . بعد اتهامه بالقتل العمد باستخدام سلاح فتاك بنية حماية عصابة إجرامية أو مساعدتها، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقال ستيف ولفسون المحامي العام في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا خلال مؤتمر صحفي: "أعرف أشخاصا كثيرين كانوا ينتظرون هذا اليوم".

وذكر ولفسون أنه تم تأليف هيئة محلفين كبرى منذ شهور للمساعدة في تقديم الاتهامات في القضية.

وتم قتل المغنى شاكور بالرصاص قبل نحو ثلاثة عقود أثناء سيره بسيارة من طراز "بي إم دابليو" كان يقودها ماريون "سوج" نايت.

وكان نايت، مالك شركة التسجيلات التي كانت تنتج أعمال شاكور وتعرف باسم "ديث رو ريكوردز"، يتقدم موكبا من المركبات الفارهة ومر من أمام فندق "إم جي إم جراند هوتيل" و "سيزرز بالاس" في طريقه إلى ناد ليلي جديد

. وكانت الساعة 11 مساء عندما توقفت سيارة شاكور عند طريق فلامنجو، بحسب السلطات.

ولم يكن شاكور يدري أن سيارة بيضاء من طراز كاديلاك قد توقفت بجوار سيارته. وسحب مسلح داخل السيارة الكاديلاك مسدسا نصف أوتوماتيكي وصوبه نحو شاكور مباشرة، وفقا لسجلات الشرطة والمحكمة.

وتلقى شاكور أربع رصاصات وجرحت رصاصة أخرى نايت، وفقا للسلطات.

وتوفى شاكور بسبب إصاباته بعد ستة أيام في 13 سبتمبر. وكان يبلغ من العمر 25 عاما.