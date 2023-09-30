البحرين تعلن استشهاد عسكري رابع من قواتها جراء الهجوم الحوثي

أعلنت قوة دفاع البحرين، استشهاد ضابط متأثرًا بجراح أصيب بها في هجوم جوي منسوب لميليشيا الحوثي اليمنية على قوة بحرينية تتمركز على الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوام قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء البحرين، إن الملازم أول حمد خليفة الكبيسي استشهد متأثرًا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي، خلال تأديته لواجبه الوطني ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن حدودها.

وهذا العسكري هو الرابع الذي يُعلن عن استشهاده جراء الهجوم الحوثي الذي تزامن مع محادثات تستهدف للتوصل لتسوية سياسية للحرب في اليمن.

وسبق أن أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الجوي المنسوب للحوثيين على قوة بحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية، معتبرة أنه يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام في اليمن.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان، إنهم يدينون بشدة الهجوم التصعيدي الفظيع المنسوب للحوثيين بطائرات بدون طيار، على أفراد من القوات المسلحة لمملكة البحرين العاملة ضمن التحالف العربي، وذلك في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مضيفين أن الهجوم يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن.

ودعا أعضاء المجلس، الحوثيين إلى وقف جميع الهجمات الإرهابية، معربين عن القلق إزاء استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف مستدام لإطلاق النار.