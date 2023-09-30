الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

قال أربعة مسئولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية، إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن؛ رداً على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأضاف مسئولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، تحدثوا لوكالة "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن الشركة ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70% من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30%، إلى الحكومة المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح، لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع وزارة النقل التابعة للحوثيين للتعليق.

واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل عام 2022.