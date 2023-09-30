ننشر القائمة النهائية لنادي الرجاء المطروحي للموسم الجديد بالقسم الثالث

أعلن روفة سلومة الصريحي، مسئول المركز الإعلامي لنادي الرجاء المطروحي، القائمة النهائية للموسم الجديد 2024-2023، حيث ينافس الناي في مجموعة تضم 10 فرق، هي: الرجاء ومطروح ومركز شباب سيوة وشباب الضبعة والجزيرة بالضبعة والزهور والنصر براني والوداد والسلوم.

وأوضح الصريحي، أن قائمة الفريق تضم كلا من: مازن أحمد صبحي ومحمد سليمان، إبراهيم موسي، محمد رضا، محمد أحمد زكي، كريم عبد العزيز وعمر إبراهيم، حسام دياب، كريم وجدي،محمد جمال، سيف الدين أشرف، سعيد عبد المقصود، محمد مدحت وعبدالرحمن حسين مسعد وحازم أحمد وعمرو علاء الدين ومصطفى مدحت، محمد مجدي، أحمد جمال، أحمد حسن، أحمد خالد، محمد محمد إسماعيل، عادل زينهم، محمد ياسر، مروان محمد نزية، عز الدين محمود زكريا، زياد محمد حمودة وعمر طارق وأحمد عبدالعزيز، كريم محمد وطاهر هشام ومحمد أسامة.

ويستعد الرجاء للموسم الجديد بالقسم الثالث وسيلاقي الضبعة يوم 7 من الشهر المقبل بملعب المدينة الشبابية في أولى مباريات مجموعة مطروح.