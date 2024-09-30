بريطانيا تدعو مجددا لوقف إطلاق النار بعد قصف إسرائيل لأهداف في لبنان

قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنه يتعين على جميع الأطراف السعي إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في لبنان، مؤكدة على ضرورة تراجع جميع أطراف الصراع عن حافة الهاوية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن دعم بريطانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "لا يتزعزع" لكن لا يمكن إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة إلا من خلال وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة رويترز.

وتشن إسرائيل موجة من الهجمات على لبنان منذ أسبوعين مما أسفر عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام حزب الله وعدد من قادة الجماعة بالإضافة إلى استشهاد حوالي ألف لبناني وإجبار مليون شخص على النزوح. وتعهد حزب الله بالتصدي لأي غزو بري إسرائيلي للبنان.

وقال المتحدث "نريد أن نرى تراجع جميع الأطراف عن حافة الهاوية".

وأضاف "يجب تجنب أي تصعيد آخر. وقف إطلاق النار سيتيح المجال اللازم لإيجاد الحل السياسي اللازم لإحلال السلام في المنطقة".