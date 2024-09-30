مدير مستشفى بني سويف التخصصي يتفقد عددًا من الأقسام للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية

تفقد الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، مساء اليوم، عددًا من الأقسام داخل المستشفى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين المترددين على المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

قام مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي بجولة بأقسام الأطفال، والعناية المتوسطة للأطفال، والحضانات للاطمئنان على الخدمة المقدمة، حيث استمع لمرافقي المرضى وآرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، وقد عبروا عن شكرهم للأطقم الطبية لدورهم في تقديم كافة الخدمات، مؤكدًا لهم أن الجميع يعمل داخل المستشفى على توفير كل سبل الرعاية للمواطنين دون أي تأخير.

والتقى الدكتور أحمد صادق بالأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتواجدين أثناء المرور، حيث استمع لهم ولمقترحاتهم، موجهًا الشكر لهم على اهتمامهم بالمرضى ولدورهم الكبير في تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى المترددين على المستشفى، مؤكدًا لهم أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم من أجل تطوير الخدمة الصحية.

رافق مدير عام المستشفى خلال جولته الدكتور محمد شعبان، نائب المدير للأقسام الداخلية، والدكتورة ماريان نبيل، نائب المدير لمكافحة العدوى، والدكتورة لمياء مجدي، نائب المدير للجودة.