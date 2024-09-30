حبس خفير لاتهامه بالتحرش بطالبة فى الشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس خفير 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة بمنطقة الشروق بالقاهرة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الجنائية للمتهم.

البداية جاءت عندما تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا من طالبة " 20 سنة" مقيدة بالجامعة العربية المفتوحة ومقيمة في محافظة الجيزة، بتضررها من خفير " مقيم بدائرة القسم" لقيامه بالتحرش بهـا حال سيرها بشارع الجامعة دائرة القسم، وكذا التعدي عليها بالضرب دون إصابتها لدى استغاثتها بالمارة.

وبإعداد الاكمنة أمكن القبض على الخفير المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم في حقه.



