حكيمي: لا يوجد فريق في العالم يريد مواجهة باريس

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تحدث المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بثقة كبيرة عن قدرات فريقه قبل مواجهة آرسنال الإنجليزي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسئل حكيمي: هل لا يزال سان جيرمان مخيفا في دوري الابطال أوروبا وأقوى من الموسم الماضي؟

فأجاب حكيمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سان جيرمان فريق يحظى باحترام كبير في أوروبا وحول العالم. نملك لاعبين رائعين، ولا يريد أي فريق اللعب ضدنا".

وأضاف: "نواصل ما حققناه في الموسم الماضي، والفريق يتطور مع كل مباراة، والتلاحم بين اللاعبين وداخل الفريق قوي للغاية".

وشدد النجم الدولي: "تنتظرنا مباراة قوية أمام آرسنال، فهو فريق مميز في الكرات الثابتة، إنها إحدى نقاط قوتهم، ونحاول التركيز على التعامل معها".

وأكد: "إنها مباراة مهمة للغاية، ولكننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز".

وأردف: "لدي الكثير من الثقة وأحاول أن أقدم أفضل ما لدي، والمدرب (إنريكي) يمنحني حرية كبيرة داخل الملعب لتقديم أفضل أداء".

واسترسل: "سنحاول أن نظهر شخصيتنا أمام آرسنال، فالجماعية هي سر قوتنا".

في سياق آخر، قال أشرف حكيمي إنه لا يتطلع لمسؤوليات أكبر داخل باريس.

وصرح: "أنا أحد قادة باريس ومن أكثر لاعبيه خبرة، وألعب دورا كبيرا داخل الملعب وخارجه، وأقبل كل هذه المسؤوليات بصدر رحب".

وتطرق حكيمي أيضا للحديث عن استبعاد زميله عثمان ديمبلي من المباراة، قائلا: "لا أعرف ما هي خطة المدرب لمباراة آرسنال، ولكن يوجد لاعبون آخرون في مكانه سيتولون المهمة، فالجماعية أهم شيء لأي فريق".