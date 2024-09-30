 وزير التموين: نتعاون مع وزارة الزراعة وجهات أخرى للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه - بوابة الشروق
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وزير التموين: نتعاون مع وزارة الزراعة وجهات أخرى للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه


نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:27 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:27 م

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم العمل مع وزارة الزراعة ومشروع مستقبل مصر والمنتجين الزراعيين والجهات المختلفة للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه.

وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم العمل على تدشين نوع من الأسواق المستدامة، موضحًا أن شبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على تحقيق ذلك.

وتابع: «هناك أكثر من جانب في هذه المعادلة، المزارع لديه تحدي المياه، وتحدي زراعة بعض المحاصيل التي تدر عليه أرباحا أكثر من محاصيل أخرى، وتحدٍ ثالث متعلق بعملية النقل والقيمة المضافة للمحصول الذي يزرعه».

وأوضح أن الأفكار هي الشغل الشاغل للوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك طموحًا لزيادة إنتاجية الفدان.

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