نظمت مستشفى وادي النيل بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب والشرايين (CVREP) وبالاشتراك مع مؤتمر "صحة إفريقيا" Africa Health ExCon، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، احتفالية كبرى بمناسبة "اليوم العالمي للقلب" تحت شعار "نبض واحد"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك في خطوة رائدة لتعزيز الوعي بأهمية صحة القلب بجمهورية مصر العربية.

شهدت الاحتفالية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات الطبية والرياضية، من خلال حضور كوكبة من مسئولي الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك نجوم كرة القدم السابقين والرياضات المختلفة.

يأتي هذا الحدث الهام تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع اتباع أنماط حياة صحية، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال أمراض القلب، ومناقشة سبل الوقاية والعلاج، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية في مصر والمنطقة، بالإضافة استعراض خطط الدولة لرفع مستوى الوعي والتدريب في المجتمع المدني حول كيفية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ، وتوفير الأدوات والإمكانات اللازمة في المنشآت العامة والحكومية لضمان جاهزيتها الفعّالة للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية، وكذلك التركيز على أهمية التوعية الخاصة بالرياضيين تجاه المخاطر الصحية التي قد تواجههم في الملاعب، مع الحرص على تنظيم دورات تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي.

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، بنجاح الاحتفالية، مؤكداً أهمية التوعية بأمراض القلب وضرورة اتباع أسلوب حياة صحي، كما أوضح أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز صحة المواطنين، خاصة فئة الشباب والرياضيين، وأشار أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تغيير الثقافة الصحية لدى المواطنين، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، ومبادرات أخرى تركز على التغذية الصحية وممارسة الرياضة، وهذه المبادرات تساهم بشكل كبير في رفع الوعي الصحي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لدعم جميع الجهات المعنية برفع مستوى الرعاية الطبية سواء للمواطنين أو الرياضيين، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية الصحة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

شهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار أساتذة أمراض القلب، وصناع القرار، وخبراء الصحة، وممثلي المجتمع المدني والرياضي، وتناولت الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها: توجه التخصصات المتعددة لتحديد وعلاج اضطرابات القلب التي قد تهدد الحياة لدى الرياضيين، الفحص البدني الرياضي والنتائج التي قد تدفع إلى النظر في حالة تعرض الفرد لخطر الموت القلبي المفاجئ، ومناقشة جاهزية الأماكن العامة والحكومية بالأجهزة المطلوبة في حالة حدوث توقف قلب مفاجئ.

وأكد الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير مستشفى وادي النيل أن هذه الاحتفالية تمثل نقلة نوعية لرفع الوعي بأمراض القلب وتشجيع الجميع على اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك الرياضيون الذين يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي يواجهونها.

وقال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين: "يسعدنا تنظيم هذا الحدث الهام لتعزيز الوعي بأمراض القلب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، نحن نؤمن بأن التعاون بين الخبراء والمسؤولين الحكوميين هو مفتاح مواجهة التحديات الصحية العالمية".