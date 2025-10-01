

صرحت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة رجل مُسنّ يعمل بائع مناديل، لقي مصرعه إثر تهشيم رأسه بحجر خلال مشادة كلامية مع فتاة، اتُّهمت بقتله وسرقة متعلقات كانت بحوزته، وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث الجنائية، والاستماع لأقوال شهود العيان، ومدها بالتقرير الخاص بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، والتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمان القتيل، تمهيدًا للتصريح بدفنه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، مصابًا بجروح في الرأس، وملقى على الأرض في أحد الشوارع.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارة الإسعاف، وتم فرض طوق أمني حول الجثة، واستدعاء النيابة العامة لمعاينتها، حيث تبين من مناظرتها والفحص المبدئي، وجود جثة مسجاة على الأرض غارقة في الدماء.

وبإجراء التحريات المبدئية، وجمع المعلومات من شهود العيان، تبين أن المجني عليه يعمل بائع مناديل في المنطقة، وأن المتهمة تعمل في المهنة ذاتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة إثر خلاف بينهما على خلفية علاقة غير شرعية جمعتهما.

وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، قامت خلالها المتهمة بالتقاط حجر من الأرض وسدد به ضربة بقوة على رأس المجني عليه بقوة، مما تسبب في تهشيم جمجمته، ووفاته في الحال.

وكشفت التحريات عن أن المتهمة لم تكتف بالاعتداء عليه، بل قامت بسرقة متعلقات شخصية كانت بحوزته قبل أن تهرب من موقع الجريمة، تاركة المجني عليه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة في أحد الأماكن التي كانت تختبئ بها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليًا، مشيرة إلى أن الخلاف بينهما اشتعل بسبب مطالبته لها بإنهاء العلاقة غير الشرعية التي جمعتهما.

تم ضبط المتهمة، وتحريز المسروقات، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.