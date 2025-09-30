وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع في عزة

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناولت الوضع في قطاع عزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن الوزيرين ناقشا جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان السلام في غزة.

وأمس الاثنين، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار.

ويأتي الإعلان عن الخطة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.