تامر أمين عن عيد ميلاد الخطيب: يوم مهم في التاريخ المصري بصفة عامة

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "النهارده يوم مهم مش بس في تاريخ الرياضة المصرية، لكن في التاريخ المصري بصفة عامة".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الكابتن محمود الخطيب يعتبر واحدًا من أهم الشخصيات المصرية التي أنجبتها مصر، في الرياضة والقيم والأخلاق.

وأشار إلى أن الخطيب يعد رمزًا في النجاح المستمر والمسيرة الهادئة وحب الناس والسمعة الطيبة، متابعًا: "النهارده عيد ميلاد بيبو الـ 65، ربنا يديله الصحة والعمر ويبقوا 150، وطبعًا مع عيد ميلاده دعواتنا ليه بالشفاء العاجل من الأزمات الصحية اللي بيعاني منها".