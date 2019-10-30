مدح أرتورو فيدال، لاعب برشلونة زميله النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي بعد تسجيله ثنائية أمام بلد الوليد وصناعته ثنائية أخرى، مؤكدًا على أنه يفاجئهم كل يوم.

واستطاع النادي الكتالوني الفوز على بلد الوليد بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث فيدال عن المباراة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلاً: «لا أعرف إذا كانت سهلة، ولكننا ركضنا كثيرًا، وميسي أظهر كل المهارة التي يمتلكها، والفريق يحتاجه عندما يكون هكذا».

وحول شعوره بالمفاجئة لما يفعله ميسي، علق فيدال، قائلاً: «ليو يفاجئنا كل يوم، وهو لاعب من كوكب آخر، وفزنا اليوم ونحن في حالة جيدة، وهذا يعتبر الانتصار السابع وعلينا الاستمرار في العمل وحاولنا أن نكون أكثر تركيزًا منذ بداية المباريات وتجنب عدم تلقى أي أهداف، وهذا كان مهمًا».

وأما بالنسبة لإحراز ميسي هدفه الـ 50 من الركلات الحرة المباشرة، أضاف فيدال، قائلاً: «ليس لدي أي كلمات للحديث عن ليونيل ميسي، بالفعل هو لاعب من كوكب آخر، وعلينا الاستفادة من هذا الأمر بأقصى شيء ممكن».

وحول هدفه مع النادي الكتالوني، استكمل فيدال حديثه، قائلاً: «مثلما قلت في بعض المناسبات، أمتلك شيء مختلف في وسط الملعب، ولدي اللياقة لأتواجد في المنطقتين الدفاعية والهجومية، واستغلال التمريرات وأحظى بتوفيق عن الموسم الماضي، ويجب الاستمرار في اللعب».

واختتم فيدال حديثه عن فائدة انتقادات تير شتيجن عقب مباراة سلافيا براج، قائلاً: «تساعدك، ولكن علينا الاستمرار في العمل ومباراة براج كانت مخادعة للغاية، ولم نقدم ما نحن معتادون عليه».