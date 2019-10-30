 وكالة الأنباء الألمانية: رئيس البرازيل غاضب لورود اسمه في تقرير عن جريمة قتل - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الألمانية: رئيس البرازيل غاضب لورود اسمه في تقرير عن جريمة قتل

برازيليا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 6:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 6:41 ص

أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن غضبه الشديد إزاء تقرير ذكر اسمه في تحقيق بشأن جريمة قتل عضو مجلس ريو دي جانيرو العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة بالبث المباشر عبر فيسبوك بعد نحو ساعة من بث قناة "جلوبو تي في" تقريرا قالت فيه إن اسمه ورد في التحقيقات الجارية بشأن مقتل مارييل فرانكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأجرى بولسةتارو مقابلة أيضا مع شبكة "ريكورد" التلفزيونية المنافسة لـ"جلوبو تي في".

وتم إلقاء القبض في هذه القضية على شرطيين سابقين أحدهما من جيران بولسونارو.

وقال الرئيس: "أنا متاح ليتم الاستماع إليّ، وأود أن يتم الاستماع إليّ".

وأوضح أنه لم يسمع مطلقا عن مارييل قبل وفاتها، واتهم حاكم ريو دي جانيرو، ويلسون ويتزل بتسريب تفاصيل تحقيق تجريه شرطة ريو.


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