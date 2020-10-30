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الأردن: مدير عمليات خلية أزمة كورونا يُصاب بالفيروس

علم دولة الأردن
علم دولة الأردن
cnn
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:09 ص

أعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، أن العميد الركن مازن الفرّاية، نائب رئيس المركز ومدير عمليات خلية أزمة كورونا قد أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الأردن ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا.

 
وقال المركز، عبر صفحته على فيسبوك: "ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها المركز للعاملين فيه، تبينت إصابة نائب رئيس المركز مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرّاية بفيروس كورونا، حيث يلتزم حالياً بالعزل المنزلي والعمل عن بعد".


وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 والوفيات إلى 740.

ودعت الوزارة الجميع إلى "الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي أمان وصحتك".

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