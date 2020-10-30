الولايات المتحدة تخاطب الحوثيين بعد «هجمات على الرياض»

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تدين هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية، داعيا إياهم إلى وقف العمل مع إيران والتركيز على "مساعدة الشعب اليمني".

وصرح بومبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس: "إننا ندين الهجمات التي شنها أمس الحوثيون على السعودية بدعم من قبل إيران. هذه الهجمات استهدفت الرياض بشكل عشوائي وعرضت للخطر حياة المدنيين الأبرياء بينهم الأمريكيون".

ولم يوضح بومبيو ما هي العمليات التي تحدث عنها في بيانه، حيث لم تعلن السعودية الأربعاء عن إحباط عمليات استهدفت عاصمتها.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "على مدار السنين واجهت السعودية مثل هذه الهجمات المتهورة ونفذت هذه الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي عمليا كل يوم. هذا التصعيد غير المسؤول يأتي بالتزامن مع إعلان الحوثيين إرادتهم تعزيز علاقاتهم مع إيران".

وأشار بومبيو إلى أن طهران "نقلت سرا" في هذا الأسبوع عنصر الحرس الثوري الإيراني، حسن إيرلو، إلى صنعاء حيث تولى صلاحيات سفير إيران لدى اليمن.

واعتبر أن "هذه الإجراءات تظهر أن الحوثيين لا يأخذون على محمل الجد جهود البحث عن حل سلمي لإرساء السلام في اليمن".

وختم بالقول: "الولايات المتحدة تدعو إيران إلى التوقف عن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة وتمكينهم من اتخاذ خطوات عدوانية ضد اليمن وجيرانه، بما في ذلك السعودية".

كما قال بومبيو، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "ندين هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السعودية والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرض للخطر حياة المدنيين الأبرياء، بينهم الأمريكيون. يجب على الحوثيين وقف العمل مع إيران والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي، وينبغي لهم العمل من أجل مساعدة الشعب اليمني".

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي، في بيان نقلته، إن الطائرات كانت تستهدف "بطريقة ممنهجة ومتعمدة منشآت مدنية ومدنيين بالمملكة"، لكنه لم يذكر المناطق التي تم استهدافها.

كما أعلن المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة.