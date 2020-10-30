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بدء عرض فيلم «خط دم» لنيللي كريم وظافر العابدين عبر شاهد

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:09 م

انطلق عرض فيلم الرعب الجديد "خط دم"، اليوم الجمعة، عبر منصة شاهد vip الرقمية، وهو بطولة النجمين نيللي كريم وظافر العابدين، ومن تأليف وإخراج رامي ياسين.

ويلعب كل من نيللي وظافر دورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة، فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟


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