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موسيماني يوجه رسالة للخطيب بمناسبة عيد ميلاده

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:32 م

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رسالة تهنئة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ويوافق اليوم الجمعة 30 أكتوبر، عيد ميلاد أحد أساطير الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«عيد ميلاد سعيد يا رئيس، أتمنى لك العديد من السنوات القادمة، الرجل الشريف، بارك الله فيك».

وتولى موسيماني تدريب الأهلي قبل عدة أسابيع خلفا للسويسري رينيه فايلر، وقاد المدرب الجنوب إفريقي، المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.


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