 الخارجية الروسية: وقف واشنطن التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب يضر بها - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: وقف واشنطن التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب يضر بها

أ ش أ:
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 11:05 ص

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، إن الولايات المتحدة أضرت نفسها عندما أوقفت التعاون مع بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال سيرومولوتوف في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "في عامي 2018-2019 تمكنا من إجراء دورتين مثمرتين للمحادثات في فيينا حول الأمن ومكافحة الإرهاب، وهذا يضم 4 لقاءات مفصلة لوزارتي الخارجية الروسية والأميركية مع جلب خبراء من وزارات وهيئات مختصة".

وأضاف أن "وقف العمل بهذه الصيغة بحجة مفتعلة كان قراراً أحادي الطرف لواشنطن لإرضاء المؤسسة السياسية القائمة المعادية لروسيا دون النظر إلى الواقع في مجال الأمن".

وأشار سيرومولوتوف إلى أنه في الوضع القائم من الواضح أن الإدارة الأميركية تضر بنفسها، حيث كان من الممكن أن يكون التعاون بين البلدين متبادل المنفعة وأن يصب في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب أيضا.


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