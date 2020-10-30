بكين تصف خطة عمل أطلقتها وزارة العدل الأمريكية حول الصين بأنها تلاعب سياسي

رفضت الصين بشدة اليوم الجمعة ما يسمى بـ "خطة عمل الصين" التي أطلقتها وزارة العدل الأمريكية، معتبرة إياها "تلاعبا سياسيا".



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الجمعة، تعليقا على التقرير الأخير الصادر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه في خريف 2018، أطلقت وزارة العدل الأمريكية رسميا "خطة عمل الصين"، والتي تطلب من 94 دائرة قضائية إقليمية رفع دعوى قضائية واحدة أو اثنتين على الأقل ضد الصين كل عام، وأن وزارة العدل الأمريكية بدأت أكثر من 2000 تحقيق حتى الآن.



وقال بين إن التقرير المعني كشف بشكل كامل حقيقة أن ما يسمى بـ"خطة عمل الصين" كان "تلاعبا سياسيا بحتا، ومثالا آخر على عودة المكارثية" في الولايات المتحدة (وفقا لتعبيره).



واعتبر بين أن "الدائرة القضائية الأمريكية لا تستند إلى الحقائق، وأنه عندما يتعين استكمال المهام المناهضة للصين، فإن الكثير مما يسمى بالتجسس والجرائم الأخرى قد تم فرضها على الأفراد والمؤسسات الصينية المعنية".



وحول اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للصين خلال زيارته للعديد من الدول الآسيوية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "بومبيو وجه اتهامات غير مبررة للصين مرارا، لكنه لقي معاملة باردة من دول مختلفة، وأصبح أداؤه المناهض للصين عرضا فرديا يقدمه بنفسه، مضيفا أن "أقوال بومبيو وأفعاله المناهضة للصين لم تتعرض لمقاومة في آسيا فحسب، بل تلقت أيضا انتقادات كثيرة في الولايات المتحدة".



وأكد بين أن "الحقائق أثبتت خلق الانقسامات أمر لا يحظى بشعبية، والتحريض على المواجهة ليس له مستقبل، وأنه لا يمكن للافتراء والتشهير من جانب عدد قليل من السياسيين الأمريكيين أن يخدع العالم"، مشددا على أنه لا يمكن إيقاف جهود الصين لتحقيق التنمية السلمية والنهضة.