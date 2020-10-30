 أذربيجان تعلن تحقيق تقدم عسكري في ناجورنو كاراباخ مع بدء مفاوضات سلام بجنيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أذربيجان تعلن تحقيق تقدم عسكري في ناجورنو كاراباخ مع بدء مفاوضات سلام بجنيف

ارشيفية
ارشيفية
يريفان - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:46 م
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة إن قواته المسلحة سيطرت على تسع قرى أخرى في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، بينما قالت أرمينيا إن محادثات السلام بدأت في جنيف.

ودخلت أذربيجان وأرمينيا في قتال عنيف في الشهر الماضي بشأن ناجورنو كاراباخ، وهو إقليم تسيطر عليه القوات الأرمينية المسيحية منذ عقود، لكن الأمم المتحدة تعتبره جزءا من أذربيجان التي غالبية سكانها من المسلمين.

وذكر علييف في بيان على تويتر إن "كل الإجلال للجيش الأذربيجاني، كاراباخ هو أذربيجان".

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان إن اجتماعا بين كبار الدبلوماسيين من أذربيجان وأرمينيا قد بدأ اليوم الجمعة في جنيف بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفشلت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة، في الأسابيع القليلة الماضية.

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