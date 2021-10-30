الجامعة العربية عن أزمة تصريحات قرداحي: كان يتعين أن تُعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تدهور العلاقات على وجه السرعة بين لبنان ودول الخليج، مبدية ثقتها بقدرة قيادة لبنان على اتخاذ ما يلزم من الخطوات لوضع حد للأزمة.

وقال بيان للجامعة، استعرضته قناة "روسيا اليوم"، إنّ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أعرب عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثا لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها.

وناشد أبو الغيط، المسؤولين في دول الخليج "تدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة.

يأتي هذا فيما أوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أنّ الأزمة التي تسببت فيها التصريحات السابقة المثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن النزاع اليمني وما تلاها من أحداث ومواقف كان يتعين أن تعالج لبنانيًّا بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا.

وأوضح المصدر أنه لدى أبو الغيط ثقة في حكمة وقدرة رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، ميشيل عون ونجيب ميقاتي، على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات ويسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

وكانت السعودية قد أعلنت استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال 48 ساعة، علمًا بأن الخطوة السعودية لحقتها خطوة مماثلة من دولة البحرين.

وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

في المقابل، أبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن اليوم وللإجراءات التي اتخذتها، مؤكدا الاستمرار في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

ودعا ميقاتي في بيان، إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه شدد في البيان الوزاري على أن من أولويات الحكومة العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب.