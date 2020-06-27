واشنطن: لا حل عسكري للصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا حل عسكري للصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، داعية أطراف الصراع (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي) إلى بدء مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما".

وأضاف البيان: "كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن".

وتابع البيان: "نكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيجراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح".

وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين-سواء في إقليم تيجراي أو إقليم أمهرة أو إقليم عفر".

ومضى البيان: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا. يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيجراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيله".

ودعت وزارة الخارجية جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مؤكدة على أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات.