السجن 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن 5 سنوات لشخص لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "حشيش" في الخانكة بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، ووكيل النيابة لؤي حسنين، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4756 /2023 الخانكة، والمقيدة برقم 3906 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "و.س.ح" في يوم 26-12-2022، بدائرة قسم الخانكة، محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار، وسلاحاً نارياً دون ترخيص "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة خرطوش".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموم معاون مباحث قسم شرطة الخانكة والقوة المرافقة له، وذلك بأن أشهر صوبهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك بغرض منعهم من أداء وظيفتهم، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين".

وتوصلت تحريات المباحث لحيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وانتقلت قوة أمنية إلى ذات المكان، تبين وجود حقيبة سوداء اللون بيده.

وأوضحت التحريات أن المتهم شعر بقدوم رجال الشرطة وأخرج سلاحا ناريا شارعا في إشهاره صوبهم للحيلولة دون ضبطه، إلا أنه تم ضبطه وانتزع من يده السلاح الناري، والذي تبين أنه فرد خرطوش مذخر بطلقة "خرطوش".

وبتفتيش الحقيبة والمتهم، عثر على 9 قطع حشيش، وكذا فارغ علبة سجائر تحوي 7 قطع أخرى، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "سكين"، وهاتفين محمول.

وبمواجهته، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته ومقاومة رجال الضبط، والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة، والهاتف المحمول لتسهيل تواصله بالعملاء، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.



