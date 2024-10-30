إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنى سويف الصحراوى الشرقى بالاتجاه القبلي لنفق سنور اتجاه محافظة القاهرة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنى سويف الصحراوي الشرقي، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتبين إصابة 8 أشخاص جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وجار نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.