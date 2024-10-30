مجالس محلية ألمانية تحذر من الآثار الاقتصادية لإغلاق مصانع فولكس فاجن

حذر اتحاد مجالس محلية ألمانية، من العواقب الوخيمة للأزمة التي تواجه مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن، التي تعتزم إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال في ألمانيا.

وقال أندريه بيرجيجر رئيس اتحاد المدن والبلديات الألمانية لصحيفة بيلد الشعبية في ألمانيا، إن أخبار اعتزام فولكس فاجن شطب عدد ضخم من الوظائف وإغلاق مصانع في ألمانيا لا تمثل فقط ضربة قوية للمجتمعات المحلية، ولكنها أيضا إشارة تحذير بالنسبة لألمانيا كمكان لممارسة الأعمال الاقتصادية.

يذكر أن فولكس فاجن تعتزم إغلاق 3 مصانع في ألمانيا وشطب عشرات الآلاف من الوظائف، بحسب كشفته رئيسة مجلس عمال فولكس فاجن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال بيرجيجر، إن الإغلاق المحتمل للمصانع يمكن أن يكون له عواقب خطيرة على المجتمعات المتضررة.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤدي إلى تهديد كبير بخسائر في الضرائب وتدهور لمكانة المواقع (الموجودة فيها المصانع).. كما يوجد خطر امتداد التأثيرات السلبية إلى الأوضاع المالية للبلديات وعواقب أكبر على العمال.

يذكر أن رئيسة مجلس العمال في فولكس فاجن دانييلا كافالو، قد صرحت بأن فولكس فاجن أبلغت ممثلي العمال بأن المجموعة تعتزم إغلاق ثلاثة مصانع على الأقل في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وقالت كافالو، إن مجلس الإدارة يعتزم إغلاق 3 مصانع لفولكس فاجن على الأقل في ألمانيا، مشيرة إلى أن من المنتظر تقليص جميع المواقع المتبقية.

ووفقا لمجلس العاملين، يُعْتَبَر مصنع الشركة في مدينة أوسنابروك مهددًا بشكل خاص، وذلك بعد أن فقد مؤخرًا طلبية ملحقة كان يأمل في الحصول عليها من شركة بورشه.

وأضافت كافالو، أن مجلس الإدارة يخطط لعمليات تسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل لافتة إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف مهددة بالضياع، حيث من المقرر إغلاق أقسام كاملة أو نقلها إلى الخارج.