نجوم الفن ينعون مصطفى فهمي: هتوحشنا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على كتابة كلمات وداع عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، للفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

ومن بين هؤلاء النجوم، الفنان أحمد السقا الذي كتب عبر حسابه بمنصة إكس: البقاء لله، الفنان القدير مصطفى فهمى في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الفنان يوسف الشريف: خالص عزائي لكل أهل ومحبي الفنان القدير مصطفى فهمي، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

كما كتب الفنان خالد النبوي: "هتوحشنا قوي يا مصطفى، النجم الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله، الله يرحمك رحمة واسعة".

أما الفنان محمد إمام فنعاه قائلا: "البقاء لله، خالص عزائي لكل أسرة الفنان القدير مصطفى فهمي".

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي ولد يوم 7 أغسطس 1942 في عائلة أرستقراطية، وشغلت عائلته العديد من المناصب المرموقة في الحياة السياسية المصرية، فوالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى، وجده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، وجدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

وأبدى الشقيقان حسين ومصطفى اهتماما كبيرا بالفن، فسافر الأول لتعلم الإخراج في أمريكا، بينما التحق مصطفى بأكاديمية الفنون المصرية وتخرج في معهد السينما بعد الحصول على البكالوريوس "قسم تصوير".

شارك مصطفى فهمي كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، وتحدث لاحقا عن الحرج في توجيه شقيقه الأكبر حسين فهمي داخل موقع التصوير.

في نفس العام شارك مصطفى فهمي في بطولة فيلم "أين عقلي"، وقام في نفس الوقت بمهمة إدارة تصوير الفيلم، كما شارك أيضا في العديد من الأفلام منها، "وجها لوجه، لمن تشرق الشمس، الحب في غرفة الإنعاش، موعد مع القدر".

كما شارك في بطولة العديد من المسلسلات منها: "دموع في عيون وقحة" أمام الفنان عادل إمام، و"حياة الجوهري"، وبلغ إجمالي ما قدمه في السينما والتليفزيون أكثر من 155 عملا.