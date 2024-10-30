الصين تطلق مهمة فضائية جديدة بطاقم مكون من رجلين وامرأة

أرسلت الصين طاقما جديدا إلى محطتها الفضائية الواقعة في مدار حول الأرض فيما تسعى للقيام بدور كبير في استكشاف الفضاء.

وسيحل الطاقم المكون من رجلين وامرأة ويسافرون على متن المركبة الفضائية تشينتشو - 19 محل رواد الفضاء الذين عاشوا في محطة تيانجونج الفضائية على مدار الأشهر الستة الماضية.ومن المتوقع أن يبقوا فى المحطة حتى أبريل أو مايو من العام المقبل.



وكان قائد المهمة الجديدة كاي شوزجى قد سبق له أن سافر إلى الفضاء في المهمة تشنتشو-14 في عام 2022، بينما تعتبر هذه هي المهمة الأولى للآخرين، سونج لينجدونج ووانج هاوزي، وكلاهما من مواليد تسعينيات القرن الماضي.