سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة "رويترز" للانباء إن خريطة الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر أن المناطق التي يشملها الأمر في بعلبك بلبنان بها آثار رومانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر جيش الاحتلال سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس في البقاع شرقي لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصف تلك المناطق، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت طائرة بدون طيار إسرائيلية شنت غارة على بلدة بشامون في محافظة جبل لبنان.

كما أفادت "الجزيرة" بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية أخرى شنت غارة على محيط بلدة عاريا بجبل لبنان أيضا.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، في حين تفاقمت أزمة النزوح في البلاد بعد أن بلغت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 2729 شهيدا و12 ألفا و772 جريحا.

وأضافت أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 706 شهداء و3536 مصابا، ومن الكوادر الصحية 172 شهيدا و233 مصابا.

وقالت الوزارة عبر بيان، إن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان، يوم الاثنين، أسفرت عن 82 شهيدا و180 جريحا، مما أدى لارتفاع عدد الضحايا.

في حين استهدفت إسرائيل 80 مركزا طبيا وإسعافيا و39 مستشفى و244 من آلية التابعة للقطاع الصحي، بحسب الوزارة.