كشف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار»، أن العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع شريك سعودي لتطوير مشروع جديد في مصر.

وقال خلال مقابلة مع قناة «الشرق»، على هامش فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في الرياض، إنه يجري محادثات مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «دلة البركة» القابضة عبدالله صالح كامل، التي تمتلك أرضًا مميزة.

وأضاف: «لديهم أرض مميزة، وخلال أسابيع سنوقع اتفاقاً رسمياً لتطوير مشروع عليها، بعد أن أنجزنا الخطوات اللازمة كافة».

وذكرت «الشرق بلومبرج» أن شركة «إعمار مصر»، التابعة لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية، اتفقت مع «دلة البركة» السعودية على تطوير مشروع سكني شرق القاهرة على مساحة 380 فدانًا.

ومنتصف أكتوبر الجاري، كشفت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال - الشروق»، بأن شركة «بالم هيلز للتعمير» تعاقدت مع مجموعة «دلة البركة» السعودية المملوكة لورثة الشيخ صالح، على تطوير مشروع سكنى متكامل مساحته 97 فدانًا شرق القاهرة.

وتمتلك «دلة البركة» المملوكة لورثة الشيخ صالح كامل قطعة الأرض، في حين تتولى بالم هيلز عملية التطوير والإدارة مقابل 67% من الإيرادات البالغ قيمتها 29 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.

وتقع الأرض في التجمع السادس شرق القاهرة وحصلت عليها دلة البركة، بجانب أرض أخرى مساحتها 400 فدان من الحكومة المصرية عوضًا عن أرض مساحتها 4 ملايين متر كانت تمتلكها في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

وتعد مجموعة «دلة البركة» القابضة إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية السعودية التي تعمل في مصر، وتمتلك استثمارات في 10 قطاعات، أبرزها التطوير العقاري والسياحي والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية.