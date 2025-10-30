يستعد نادي إلتشي لزيارة برشلونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً من الأرقام التاريخية؛ إذ لم ينجح الفريق الإليتشانو في تحقيق أي فوز على برشلونة في ملعبه طوال تاريخه، بل يمتد صيامه عن حصد أي نقطة هناك منذ نصف قرن كامل.

فمنذ موسم 1974-1975، حين انتهت المواجهة بالتعادل السلبي (0-0)، لم يتمكن إلتشي من مغادرة معقل برشلونة بنقطة واحدة على الأقل، ليتلقى بعدها عشر هزائم متتالية في زياراته إلى الأراضي الكتالونية ضمن الدرجة الأولى.

وعلى مدار تاريخ المواجهات في ملعب برشلونة، تفوق أصحاب الأرض بوضوح، بتحقيقهم 17 انتصاراً مقابل 7 تعادلات، دون أي فوز لإلتشي.

وكان الفريق الضيف قد عاش فترته الذهبية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، حين تمكن من الصمود في ثلاث زيارات متتالية إلى ملعب “كامب نو” دون خسارة، وهي سلسلة لم تتكرر منذ ذلك الحين.

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في سبتمبر 2022 ضمن موسم 2022-2023، حقق برشلونة فوزاً مريحاً (3-0) بعد طرد مدافع إلتشي غونزالو فيردو في الدقيقة 14، ليمهد الطريق لانتصار جعل فريق تشافي هرنانديز يعتلي صدارة الترتيب في ذلك الوقت، قبل أن يتوج لاحقاً بلقب الدوري.

وشهدت تلك المباراة تشكيل برشلونة المكوّن من:

تير شتيجن؛ كوندي، أراوخو، إريك غارسيا (بيليرين)، بالدي؛ كيسييه (جافي)، فرينكي دي يونج، بيدري؛ ديمبيلي (رافينيا)، ليفاندوفسكي (فيران توريس)، وممفيس (أنسو فاتي).

أما إلتشي فلعب بـ:

باديا؛ بالاسيوس، جون شيتاويا، فيردو، بيجاس (دييجو جونزاليس)، كليرك؛ راوول غوتي (نيكو)، جومباو، تيتي مورينتي (بونس)، فيدل (دومينجوس كينا)؛ وبوييه (جوسان).

وسجل ليفاندوفسكي هدفين وممفيس ديباي هدفاً آخر ليؤكد تفوق برشلونة الواضح على ضيفه.