محكمة ألمانية تدين 3 ألمان من أصول روسية بالتجسس لصالح موسكو

قضت محكمة في ألمانيا، اليوم الخميس، بإدانة ثلاثة مواطنين من أصول روسية، بتهمة التجسس لصالح موسكو، كما أدانت شخصا يشتبه في أنه زعيمهم، بالتخطيط من أجل القيام بأعمال تخريبية والقتال بين صفوف ميليشيا في شرق أوكرانيا.

وقضت محكمة ميونخ الإقليمية العليا على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة ستة أعوام، بينما حكمت على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة ستة أشهر وسنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ.

وأفادت المحكمة بأن المتهم الرئيسي ثبت أنه خدم كأحد أفراد القوات شبه العسكرية ضمن جماعة إرهابية مسلحة تقاتل ضد القوات الأوكرانية، شرقي أوكرانيا، خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

ورفض الرجل الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة، موضحا أنه كانت تربطه علاقة بامرأة من شرق أوكرانيا في ذلك الوقت، وأنه لم يشارك في أي أعمال قتالية قط.

كما نفى التجسس لصالح روسيا في ألمانيا خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وأبريل 2024، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية العسكرية وخطوط السكك الحديدية.

ووفقا للمحققين، قدم المتهمان الآخران الدعم للجهود التي كان يقوم بها المتهم الرئيسي لعدة أسابيع قرب نهاية تلك الفترة.