تنظيم ماراثون «من الكويت إلى القدس» دعما للقضية الفلسطينية

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نظمت جمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية اليوم السبت الماراثون الاول للقدس تحت شعار (من الكويت إلى القدس) على جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح بمسافة 6 كيلومترات وبمشاركة 1600 متسابق.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بجمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية عبدالرحمن الشطي في تصريح صحفي على هامش السباق إن الماراثون يدعم القضية الفلسطينية تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن هدف الماراثون هو تجديد موقف الكويتيين الداعم للقضية الفلسطينية والقدس التي "نتشرف اننا بالكويت بموقفيها الحكومي الرسمي والاهلي المتضامن مع القضية الفلسطينية".

واوضح أن الماراثون انطلق بالتعاون مع ثلاثة فرق تطوعية شبابية من أجل القدس وملتقى القدس ومركز العطاء للشراكة المجتمعية.

وأشاد الشطي بتعاون المتسابقين مع اللجنة المنظمة والحكام ما اظهر السباق بصورة مميزة معربا عن شكره لكل الجهات الحكومية التي سهلت أمور السباق وأدت الى نجاح المارثون وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة.