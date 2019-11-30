أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.