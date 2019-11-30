 الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه

هديل هلال
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 10:14 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

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