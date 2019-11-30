الأكثر قراءة
متزوجة منذ 30 أكتوبر الماضي.. العثور على فتاة المرج المختفية
القبض على رجل أعمال شهير في مجال الإعلام بتهمة شيكات بدون رصيد
مصدر أمنى: زوج طالبة المرج ارتبط بها عرفيا ووثق العقد في محكمة الأسرة
مصدر بـ«الصناعة»: ضعف الصناعات المغذية وراء فشل جذب استثمارات عالمية بقطاع السيارات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.