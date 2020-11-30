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محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:16 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:16 م

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من ممثلي بعض الإدارات المعنية بالديوان العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الحالي، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق مركز ومدينة دمياط، وسبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، موجهة بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة وتصور كامل للتطوير؛ للبدء في هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التي تتوسط المدينة.

وناقشت "عوض" آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلاً عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير، والتي جاء منها طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة، وكورنيش النيل، وأيضاً سوق الجملة بشطا، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات، والجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التي تم طرحها.

وشددت على تكثيف الحملات بصفة دورية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على طريق الدكتور مشرفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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