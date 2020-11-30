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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي يعلن تنفيذ خطة انتشار في الناصرية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:10 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، البدء بتنفيذ خطة انتشار أمنية في مدينة الناصرية، وذلك لفرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.

 

وذكرت الخلية - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "قيادة عمليات سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار، مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الأمنية".

 

وأضافت أن ذلك جاء "لفرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الأمنية مازالت مستمرة".

 

على صعيد متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بنشر ثلاثة أطواق أمنية حول ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

 


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